تأجيل محاكمة مجدي راسخ في فساد المليار جنيه لـ22 فبراير للنطق بالحكم
كتب:
العنود مدني
01:12 م | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة مجدي راسخ ومحمد مجدي راسخ لجلسة 22 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في قضية فساد المليار جنيه، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.
المتهمون امتنعوا عن توريد مليار جنيه مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز
كانت جهات التحقيق، أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.