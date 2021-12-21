تأجيل محاكمة مجدي راسخ في فساد المليار جنيه لـ22 فبراير للنطق بالحكم

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة مجدي راسخ ومحمد مجدي راسخ لجلسة 22 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في قضية فساد المليار جنيه، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

المتهمون امتنعوا عن توريد مليار جنيه مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز

كانت جهات التحقيق، أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.