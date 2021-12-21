مصر وقطر تتظلمان على إيقاف 3 لاعبين فروسية بسبب «الأجوليميك»

تظلم منتخبي مصر وقطر للفروسية، على قرارات محكمة الاتحاد الدولي للفروسية، القاضي بإيقاف لاعبي الفروسية القطريان على الطحاني وباسم محمد، والفارس المصري طلعت محمد بسبب المنشطات.

وقال المنتخبان، إن العينة الإيجابية للاعبين الثلاثة، استندت على وجود مادة الأجوليميك، التي يمكن أن تتواجد في الدم بسبب التدخين السلبي، الذي قد يكون ناجم عن السجائر الإلكترونية.

إيقاف قطريان ومصري بسبب المنشطات

وأعلنت محكمة الاتحاد الدولي للفروسية، إيقاف كلا من لاعبي الفروسية القطريان على الطحاني وباسم محمد، والفارس المصري طلعت محمد بسبب المنشطات، الذين جاءت نتائج عيناتهم إيجابية، لبطولة الرباط، التي أقيمت عام 2019، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، بالإضافة إلى إيجابية عينة لاعب منتخب مصر طلعت محمد عن بطولة دورة الألعاب الافريقية 2019.

اللاعبون تعرضوا للتدخين السلبي قبل البطولة

وبحسب موقع الاتحاد الدولي للفروسية، فان الثلاثة لاعبين أنكروا معرفتهم بالمادة المنشطة قبل إقامة البطولات السابق ذكرها، وأن السبب الوحيد الذي قد يكون تسبب في إيجابية العينة، هو تعرضهم للتدخين السلبي قبل البطولة، أثناء إقامتهم بالفندق قبل البطولة بأيام.

يذكر أن مادة حمض الأجوليميك، تعتبر ضمن المواد المحظورة في المنافسة بموجب القائمة المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) لعام 2019، فلا يوجد تعليق مؤقت إلزامي يفرضه الاتحاد الدولي للفروسية، ومع ذلك، كان لدى الرياضيين الثلاثة، خيار طلب تعليق مؤقت طوعي تُفرض عليهم، لكنها اختارت ألا تفعل.

القرارات النهائية للاتحاد الدولي للفروسية

وجاءت القرارات النهائية للاتحاد الدولي بخصوص الثلاثة، بالإيقاف لمدة سنتين اعتبارا من 17 يونيو 2021، ما يعني أنهم غير مؤهلين للاشتراك بالبطولات حتى 16 يونيو 2023، بالإضافة إلى تغريم الثنائي القطري 7500 فرانك سويسري، وتغريم محمد طلعت 2000 فرانك سويسري فقط.

إلغاء جميع النتائج السابقة.. والطعن أمام التحكيم الرياضي

كما جرى إلغاء جميع النتائج السابقة اعتبارا من 17 يونيو 2021 بالنسبة لمحمد طلعت، التي تشمل النتائج التي حققها في دورة الألعاب الأولمبية السابقة، ما أدى إلى استبعاد وإلغاء نتائج المنتخب المصري من مسابقة القفز.

يذكر أن يمكن للاعبين الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في غضون 21 يومًا من استلام القرار.