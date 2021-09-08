برلمانية تتهم اتحاد الفروسية بمخالفات.. والأولمبية ترد: أمر شخصي

أثارت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، أزمة داخل المجلس، بعدما تقدمت بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بخصوص طبيعة إنفاق اللجنة الأولمبية على لاعبي اتحاد الفروسية.

الإعلامي شريف عامر في برنامجه «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، تحدث عن هذا الموضوع وأجرى مداخلات هاتفية مع النائبة مها عبدالناصر ورئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب.

مها عبدالناصر تتهم اتحاد الفروسية بوجود مخالفات

النائبة مها عبدالناصر أكدت أنها لا تعرف لاعبي الفروسية بشكل شخصي، لافتة إلى أن رسائل وصلت لها تحتوي على المخالفات وصور التحويل، موضحة أنها أرفقت المستندات مع طلب الإحاطة، مشيرة لوجود تحويلات من سيدة تدعى حنان الدريني وهي ليس لها أي علاقة بالاتحاد المصري للفروسية ولها مبلغ تحويل وله إيصال بنكي، معتبرة أن هذا الأمر مثير للشك بشدة.

وأشارت إلى أن اللجنة أعلنت صرف 23 مليون جنيه دعما للاعبي الفروسية في الوقت الذي أعلن فيه لاعبو الفروسية أنهم حصلوا على مبالغ بسيطة جدا بالنسبة لهذا المبلغ.

وأكدت أنها ليست جهة تحقيق ولم تتواصل مع اللجنة الأولمبية، وأنها مارست دورها الرقابي، وقدمت طلب إحاطة للاستفسار عن هذه الوقائع.

رئيس اللجنة الأولمبية يعلق على طلب عبدالناصر

هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وجَّه التحية للنائبة مها عبدالناصر، معتبرًا أن الموضوع «بسيط» ويتمثل في 3 جوانب منها جانب فني في اختيار اللاعبين الممثلين وأن هذه المسألة حُسمت في أولمبياد طوكيو 2021 وأنه تم اختيار أفضل العناصر الفردية، حيث تم اختيار 3 فرسان، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي تم الاعتراض عليه من جانب الفرسان كان صاحب أفضل مركز في البطولة الفردية، معتبرًا أن ذلك يؤكد صحة الرؤية الفنية لاتحاد الفروسية.

السيدة التي حوَّلت أموالا للاتحاد بدون صفة «موضوع شخصي»

وتحدث رئيس اللجنة الأولمبية عن المخالفات المالية، معتبرًا أن الحديث في هذا الأمر «كلام مرسل ولا دليل عليه»، مشيرًا إلى أن مسألة السيدة التي حوَّلت أموالا للاتحاد «ده موضوع شخصي وأنا مبتدخلش في الجانب الشخصي اللي فيه علاقة بين أولياء الأمور والفرسان ودي علاقة بينهم وبين ذويهم».

وتابع: «دول أهالي ودي والدة لاعب وهما مع بعض في الحاجات دي وده جانب شخصي» مؤكدًا أن الجانب المالي محل فحص من الجهات المختصة وسيتم الإعلان عن نتيجة الفحص في حينه.