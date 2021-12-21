قضية علاء حسانين وحسن راتب.. مقاطع وصور لقطع أثرية بهواتف المتهمين

قضية علاء حسانين وحسن راتب تلك الجملة كانت ضمن الأكثر بحثًا اليوم عبر محركات البحث، حيث نظرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة علاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن والعفاريت» و21 متهمًا آخرين بقضية الآثار الكبري المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، واستشعرت محكمة جنايات القاهرة الحرج فى قضية الآثار الكبري وأحالتها الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

قضية علاء حسانين وحسن راتب

وأعلنت النيابة العامة إحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسين و21 آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة لاتهام علاء حسانين بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق لتزييف آثار بقصد الاحتيال.

اتهام حسن راتب بالاشتراك مع العصابة

كما وجهت النيابة العامة إلى رجل الأعمال حسن راتب تهمة الاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار بها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا، منهم مُشاركون في التحريات وقائمون على ضبط المتهمين، نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات.

مقاطع مرئية وصور قطع أثرية

وعاينت النيابة العامة مواقع الحفر الأربعة وثبت من خلال فحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.