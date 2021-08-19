رفض استئناف علاء حسانين وتجديد حبسه 45 يوما في «الآثار الكبرى»

رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى محكمة زينهم، الطلب المقدم من علاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن والعفاريت» والمتهمون في قضية التنقيب عن الآثار، للاستئناف على حكم حبسهم، وتم تجديد حبسهم 45 يوما.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

القبض على علاء حسانين

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من إلقاء القبض على علاء حسانين و18 اخرين، منذ قرابة شهر ونصف، على خلفية اتهامهم بالاتجار والتنقيب على الآثار، وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من الآثار، وتم التحفظ على المضبوطات، وعرض المتهمين، على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وقررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

القبض على حسن راتب

بعد مرور قرابة 48 ساعة من القبض على نائب الجن والعفاريت، كشفت التحريات والتحقيقات واعترافات أحد المتهمين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب في القضية ذاتها، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض عليه، وعرضه على النيابة، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

تجديد المتهمين

وعقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين حسن راتب وعلاء حسانين وباقي المتهمين المتورطين في الاتجار وبيع الآثار، تم عرضهم على قاضي المعارضات ونظر قرار تجديد حبسهم على مدار الفترة الماضية.

وقالت مصادر مطلعة، إن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيق في قضية الآثار الكبري، مشيرة إلى أن القضية سيتم إحالتها للمحاكمة الجنائية أمام الجنايات خلال الفترة المقبلة.