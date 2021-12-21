شاب يحاول طعن قاتل شقيقه بحقنة «ماء نار» داخل محكمة إسكندرية

حاول الانتقام منه والتخلص منه قبل الحكم عليه من قبل المحكمة، إلا أن ضباط حرس محكمة الإسكندرية تمكنوا من ضبط شاب حاول قتل المتهم بقتل شقيقه أثناء نظر محاكمته، حيث حاول طعنه بحقنة مملوءة بماء النار، بقصد التخلص منه نهائياً.

تفاصيل محاولة قتل متهم داخل المحكمة

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط حرس محكمة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يفيد بتعرض أحد المتهمين محبوس على ذمة إحدى القضايا بتهمة القتل، لاعتداء من شخص مجهول، أثناء تواجده بإحدى قاعات المحكمة، للنظر في جلسة محاكمته، وتمكنت القوة الأمنية المخصصة لحراسة المحكمة من إلقاء القبض على المتهم ووالده، الذي كان بصحبته.

محاوله قتل متهم انتقاماً منه في الإسكندرية

وتبين من الفحص، أنه أثناء عرض المتهم المحبوس على محكمة الجنايات في المنشية، للنظر في محاكمته لاتهامه في قضية قتل شاب، حاول شقيق القتيل، الذي كان متواجداً في قاعة المحكمة بصحبة والده، التعدي على المتهم وطعنه فى ظهره بحقنة بداخلها ماء نار، إلا أن القوة الأمنية المكلفة بتأمين القاعة تمكنت من إلقاء القبض عليه وشل حركته، كما تم إلقاء القبض على والده، الذى كان متواجداً بقاعة المحكمة.

تحقيقات مقتل متهم داخل قاعة المحكمة

وأكدت التحقيقات المبدئية مع المتهم أنه حاول التخلص من قاتل شقيقه، بعد علمه بقيام المحكمة بعرضه على مستشفى الطب النفسي للكشف على قواه العقلية، فأعد «سرنجة» بها ماء نار، وحاول طعن المتهم بها وإفراغها داخله، بقصد إزهاق روحه.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.