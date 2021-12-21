الرميح: السيسي وراء الانفراجة السياسية في ليبيا ووقف الحرب آخر عامين

كشف المستشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي، دور مصر المحوري في إعادة الاستقرار للدولة الليبية، قائلا إن الانفراجة السياسية التي حدثت في آخر عامين بليبيا بعد إصدار قرار وقف الحرب، جاءت بعد بيان قصر الاتحادية، الذي رعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد».

عولنا كثيرًا على الإرادة الدولية للخروج من النفق المظلم

وأضاف «الرميح»، أن هناك دولًا لا تريد إقامة الانتخابات الليبية، وعلى رأس هذه الدول تركيا وهناك شخصيات داخل ليبيا عميلة وخائنة ولا تريد الشرعية، مؤكدًا أن الشعب الليبي لديه إرادة قوية للمشاركة في الانتخابات، مضيفا: «عولنا كثيرًا على الإرادة الدولية للخروج من النفق المظلم»، مشددًا على مسئولية المجتمع الدولي الأدبية والأخلاقية لتصحيح الأوضاع في ليبيا، موجهًا حديثه للشعب المصري: «كل ما يحدث في ليبيا والمنطقة المراد به وطنكم مصر».

مصر لن تقبل بتأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية

وأشار مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي، إلى أن جهود القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطت الأوامر والتعليمات بشكل مباشر لإتمام الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها، والتأكيد على أن مصر لن تقبل بتأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية، فلا وجود لدولة حقيقية في ليبيا ونريد أن نسترجع الدولة من خلال الانتخابات الرئاسية، وفي أحد خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يخاطب الأمة المصرية ويقول «بصوا حواليكم»، فالرئيس السيسي كان يقصد في قوله عددا من الدول من بينها ليبيا والسودان.