رمزي الرميح: لولا خيانة السراج ما استطاعت القوات التركية دخول ليبيا

قال رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن الشعب الليبي تضرر من الاحتلال التركي، كما أن هناك ملايين من الليبيين هربوا من ليبيا إلى مصر بسبب الاحتلال العثماني والفترة الصعبة التي عاشها الشعب، مؤكدًا أنه لولا خيانة وعمالة فايز السراج رئيس ما يُعرف باسم حكومة الوفاق الليبي، وكذلك الموجودين معهم ما كانت تستطيع القوات التركية الدخول إلى الأراضي الليبية.

وأضاف "الرميح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة وحازمة وحاسمة عندما صرح من قصر القبة أمام سفراء 22 دولة والذي ألقى فيها إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، كما أن تعليمات السيسي بتنفيذ أي مهام تمس الأمن القومي واضحة.

وأشار مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إلى أن هناك ضربات وجهت لقوات فايز السراج، والقوات التركية، حيث إن هذه الضربات وصلت لـ9 ضربات قامت بها صقور الجيش الليبي ودول صديقة وشقيقة، موضحاً أن تلك الضربات أسفرت عن إصابة رئيس أركان الجيش التركي وربما يكون توفي حالياً، وبعض القادة الأتراك قتلوا في تلك الضربات.