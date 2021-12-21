خبير اقتصادي: مشاركة مصر بمنتدى سان بطرسبرج تضخ مزيدا من الاستثمارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا من أجل مناقشة استعدادات الدولة المصرية للمشاركة كضيف شرف في الدورة 25 لمنتدى «سان بطرسبرج» الاقتصادي الدولي، الذي من المقرر انعقاده في روسيا، خلال شهر يونيو من عام 2022.

خبير اقتصادي يوضح أهمية وجود مصر في منتدى سان بطرسبرج

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ«الوطن»، إن هذا الحدث الاقتصادي الكبير «منتدى سان بطرسبرج» سيعود بالإيجاب بنسبة كبيرة على تنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والجانب الروسي، فروسيا تعد شريك اقتصادي كبير لمصر، وذلك لأهمية الاستثمارات الروسية التي تعمل على ضخ المزيد من المشروعات التنموية في مصر.

وأكد الإدريسي، أن الجانب الروسي له دور بارز ومؤثر على الاقتصاد المصري، فتعتبر هي المؤسس لمشروع الضبعة النووي، لذا استعانت بها الدولة المصرية، لإنتاج أكبر قدر من الطاقة النووية السلمية، لأنها تمتلك التكنولوجيا اللازمة لإنتاجها، متابعًا بأن ذلك المنتدى سيساعد في الاستفادة أيضًا من عرض وترويج المنتجات المصرية في مختلف المحافل الدولية.

بدء استعدادات مصر للمشاركة في المنتدى

وقال وزير الخارجية، الدكتور سامح شكري، بدوره إنه تمت الموافقة على مشاركة مصر في المنتدى خلال فعاليات دورته المُقبلة كضيف شرف، مُشيرًا إلى أن تولت السفارة المصرية في موسكو أولوية كبيرة لهذا الحدث الهام، وذلك من حيث ترتيب الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع الشركة المسؤولة عن التنظيم، فنظرًا لأهمية المنتدى، فالأمر يتطلب تنسيقًا جيدًا بين الوزارات المختصة في ذلك المجال.

وأيضُا قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بإن منتدى بطرسبرج، ينعقد سنويًا تحت رعاية الرئيس الروسي «بوتين»، ويحضره 120 دولة حول العالم، منهم رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوزراء وأيضًا رؤساء الشركات الدولية الكبرى والبنوك الأجنبية، ومختلف قيادات مجتمع المال والأعمال والتجارة والتكنولوجيا.