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مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الطيران المباشرة من سان بطرسبرج الروسية

كتب:

أيمن حمزة
10:40 م | الثلاثاء 04 مايو 2021
لأول مرة يتم تشغيل رحلات مباشرة بين مدينة سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة

لأول مرة يتم تشغيل رحلات مباشرة بين مدينة سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الطيران المباشرة القادمة من مدينة سان بطرسبرج الروسية، في أول تشغيل لهذا الخط، منذ استئناف العاصمة موسكو رحلاتها الجوية المباشرة إلى القاهرة، في عام 2018.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه لأول مرة يتم تشغيل رحلات مباشرة بين مدينة سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة، حيث وصلت الرحلة رقم 4399، التي سيرتها خطوط نوردويند ايرلاينز الروسية، مساء اليوم، وعلى متنها قرابة 90 راكبا.

وأوضحت المصادر، أنه سيجري تشغيل رحلات جوية بشكل منتظم بين بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة، خلال الفترة القادمة بدءً من اليوم، مشيرا إلى أنه لم يجري تحديد عدد رحلات أسبوعي بعد للشركة الروسية، حيث سيجري تسيير الرحلات إلى القاهرة، وفقا للجدوى الاقتصادية وحجوزات السفر خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الوبائية.

وأشارت المصادر، إلى أنه منذ آواخر أبريل المنقضي، ومطلع مايو الجاري، شهد معدل التشغيل بين القاهرة وروسيا زيادة في عدد الرحلات الجوية لـ شركات الطيران الروسية، التي تسير رحلات مباشرة من المدن الروسية المختلفة إلى مطار القاهرة، حيث ارتفع عدد الشركات المنتظم حتى اليوم، إلى 5 شركات روسية بخلاف خطوط إيروفلوت الروسية، ليصبح إجمالي الشركات التي تشغل رحلات إلى مطار القاهرة 6 شركات.

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