خبير: مصر تسير بخطوات ثابتة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030

قال الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير الاقتصادي، إن مصر تعد ثالث أكبر اقتصاد عربي، حيث تتخذ خطوات ثابتة نحو تحقيق استراتيجية الدولة 2030، وارتفاع منحنى الاقتصاد المصري، هو ارتفاع ملحوظ.

وأضاف «خليل»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه خلال العام الحالي2021، زاد نسبة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، بنسبة 37%، مقارنة بعام 2020، وهو ما ممثل فارقا اقتصاديا كبيرا للدولة.

أنجزنا العديد من المهام رغم تحديات كورونا

وأشار «خليل»، إلى أنه خلال العام الحالي، استطاعت مصر الخروج من أزمة التضخم العالمية، من خلال العمل وجودته ودقته وهو ما نجني ثماره اليوم، حيث استطعنا إنجاز العديد من المهام خلال عام واحد، رغم التحديات والإغلاقات بسبب كورونا.

وأوضح أنه يتم قياس الاقتصاد المصري والدول من خلال اتجاه العديد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، كما ساهم التحول الرقمي في تسهيل العديد من الخدمات والتقديم على الاستثمار بطريقة إلكترونية، حيث تعتبر الرقمنة هي حل واتجاه عالمي خلال الفترة الحالية والقادمة.

ولفت إلى أن مصر لديها رؤية واضحة، وهو ما يعد من نقاط القوة في الاقتصاد المصري، والمواد والكفاءة العالية البشرية التي يمكن الاستفادة منها واستثمارها بداية من الأيدي العاملة وحتى أعلى المستويات، مؤكدا أن هناك كوادر كبيرة قادرة على تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة، كما استطاعت الدولة استغلال مواردها بشكل أفضل مما سبق، وهو ما ساعدها على تخطي مشكلات كثيرة، بجانب التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية بدلا من الاستيراد من الخارج.

مصر تتعامل باحترافية مع الأزمات ولديها دور قيادي

وأضاف «خليل»،أن مصر أصبح لديها تعاملا احترافيا لإدارة الأزمات، وهو ما حدث خلال التعامل بشكل جيد مع الأزمات المختلفة، خاصة في ظل أزمة كورونا، والتضخم المرتفع في العالم كله.

ولفت إلى أن الإنسان استطاع تسخير العقل البشري من خلال التكنولوجيا، واستحداث طرق وأدوات تكنولوجية جديدة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تنمية الدول والمجتمع.

وأوضح أن مصر أصبح لديها دور قيادي ومؤثر في العالم العربي والعالم بشكل كبير خلال العام الحالي، حيث إن عام 2021 أصبح أفضل بشكل كبير من عام 2020.