معلومات الوزراء: زيادة الصادرات المصرية لـ29.7 مليار دولار في 2021

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفو جرافيك جديد يتناول الارتفاع في الصادرات المصرية خلال 2021 (يناير - سبتمبر) والتي وصلت إلى 29.7 مليار دولار، مقارنة بـ21.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2020.

الوقود والزيوت المعدنية على رأي صادرات مصر 2021

وبحسب بيان، جاء الوقود والزيوت المعدنية على رأس الصادرات المصرية خلال 2021 بقيمة 8.3 مليارات دولار، بينما جاءت منتجات اللدائن في المرتبة الثانية بملياري دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية في المرتبة الثالثة بـ1.9 مليار دولار.

تجمع دول العشرين في مقدمة التكتلات المستقبلة للصادرات المصرية

وجاء تجمع دول العشرين في مقدمة التكتلات الدولية المستقبلة للصادرات المصرية خلال 2021 بـ14.1 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي ثانيًا بـ9.6 مليارات دولار، والدول العربية في المرتبة الثالثة بـ7.8 مليارات دولار.