تفاصيل سقوط أشهر 4 دجالين في مصر: أحدهم قاد حملة تنظيف المقابر

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على 4 من أشهر ممارسي أنشطة الدجل والشعوذة في مصر.

أعلنوا عن نشاطهم عبر مواقع التواصل واستولوا على أموال المواطنين

وأكدت الإدارة قيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

وأكدت الإدارة أنه تم تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة القائمين على تلك الأنشطة ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي.

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملات مُكبرة استهدفت المتهمين بمقرات مزاولة نشاطهم المشار إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات أمن الجيرة والغربية والشرقية وسوهاج.

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 متهمين حال تواجدهم بمقرات مزاولة أنشطتهم فى مجال الدجل والشعوذة، وذلك على النحو التالى:

-ضبط أيمن أبوسريع مالك مركز كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم وشهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلي وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

-ضبط علاء عبد المعطي مصطفى العساسى مالك مركز كائن بدائرة قسم شرطة ثان بالمحلة الكبرى بالغربية، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم و2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتواؤهما على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

-ضبط أحمد عطية سليمان السيد وشهرته أحمد جبر، والمعروف إعلاميا بصاحب حملة تنظيف المقابر، مالك مؤسسة للاستيراد والتوكيلات التجارية، له معلومات جنائية كائن بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم ومبالغ مالية وعملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطه الإجرامي وجهاز كمبيوتر وهاتف محمول بفحصهما تبين احتواؤهما على أسماء وبيانات عدد من الأشخاص مقاطع فيديو مصورة لطرق العلاج مقاطع فيديو لنشاط المتهم.

-ضبط حمادة أحمد رضوان مشرف بإحدى المدارس بمحافظة سوهاج، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم و2 هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمواجهة المتهمين أقروا جميعاً بممارستهم النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.