مزارع يشعل النار في سيارتين بالدقهلية لممارسة مالكيهم أعمال الدجل

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بقيام أحد الأشخاص بإشعال النيران بسيارتين ملاكي بعزبة عفيفي التابعة لقرية الرحمانية دائرة المركز، وتجمع بعض الأهالي بمكان الواقعة؛ وعلى الفور انتقل قوات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي وقوات الحماية المدنية، وتبين اشتعال النيران بسيارتين ملاكي (الأولى ملك مبلط - مقيم بالجيزة، الثانية ملك مزارع - مقيم بذات العزبة) وتم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون إصابات وإحتراق بعض أجزائهما.

توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص "مزارع - مقيم بذات العزبة" بتحريض من "7 مزارعين - جميعهم مقيمين بذات العزبة". .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهة المتهم اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة وذلك لتضرره من مالك السيارة الأولى لممارسته أعمال الدجل والشعوذة بمساعدة مالك السيارة الثانية وزوجة الأخير وتردده على مسكنهما وقيامهم بأعمال دجل لشقيقه المتزوج حديثاً والتى أضرت به وبزوجته وأنه حال مشاهدته دخول مالك السيارة الأولى لمنزل مالك السيارة الثانية قام بسكب كمية من سائل البنزين وإشعال النيران بالسيارتين فى وجود تجمع من الأهالى بتحريض من المزارعين، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافه أيدوها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.