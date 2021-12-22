سفير العراق يشيد بدعم مصر لطلاب بلاده.. وتنسيق مشترك في مجال التعليم

أشاد الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالعلاقات التاريخية بين مصر والعراق ودعم وزارة التربية والتعليم المصرية للطلبة العراقيين، خلال لقاء مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وذكرت سفارة العراق في القاهرة، خلال بيان صحفي، أنّ الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي التقى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أمس، ونقل تحيّات وتقدير وزير التربية في العراق علي حميد الدليمي، وتمنياته لجمهورية مصر العربية بدوام التقدم والازدهار، وتطلع لاستمرار التعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيزه عبر تبادل الزيارات الرسمية بين قيادات وكوادر الوزارتين وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير.

سفير العراق يشيد بالعلاقات المصرية العراقية

وأشاد السفير الدليمي، بالعلاقات العراقية المصرية، واصفا إياها بأنها علاقات تاريخية، وأشاد بالمشروعات التنموية التي تتم في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أكد على الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة، بحسب بيان السفارة.

كما أعرب عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب العراقيين الدارسين في مصر، ووجه «الدليمي»، الشكر لوزارة التربية والتعليم لدعمها للطلبة العراقيين، وأشار السفير العراقي إلى أن هناك أعداد كبيرة تدرس بجميع المراحل التعليمية في مصر من المرحلة الابتدائية والجامعية، وأكد حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر وزيادة عدد الدارسين في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

طارق شوقي يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات مع العراق

وذكرت السفارة أن الوزير طارق شوقي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق، والحرص على تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في مجال التعليم قبل الجامعي، دعمًا لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل المشترك، ونقل تحياته إلى نظيره العراقي متمنياً أيضاً لجمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

الاجتماع ناقش أوجه التعاون في المجال التعليمي بين مصر والعراق

وناقش الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين في المجال التعليمي، ومن بينها تقديم التسهيلات اللازمة للطلاب العراقيين للدراسة بالمدارس المصرية، وتذليل كافة الصعوبات، وتطرق الاجتماع إلى الاعتراف بالشهادة الثانوية الصادرة من إقلیم کردستان العراق، واعتمادها لمن يرغب في الالتحاق بالمدارس المصرية، وصحة الإصدار الخاص بشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصادرة من مصر للطلاب العراقيين.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل وفد من وزارتي التربية العراقية والمصرية لتعزيز التعاون في مجال تدريب المعلمين وإعداد المناهج الدراسية.