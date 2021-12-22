لجنة من الأزهر والأوقاف والإفتاء لإطلاق حوار مجتمعي للحد من الطلاق

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في مكتب مفتي الجمهورية، اليوملبحث مخاطر التسرع في الطلاق، وأهمية التثقيف المجتمعي بمخاطره وضرورة تكثيف الندوات والحوارات المجتمعية حول معالجة أسبابه وطرق علاجه، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه، والأحكام الفقهية المتعلقة به.

تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة الحوار المجتمعي

وانتهى الاجتماع، بحسب بيان، إلى تشكيل لجنة تنفيذية تضم الدكتور أيمن أبو عمر، والدكتور أسامة الحديدي، والدكتور عمرو الورداني، للتنسيق في إدارة الحوار المجتمعي بالتعاون مع الإعلاميين والمفكرين وعلماء النفس، وعلماء الاجتماع والمراكز البحثية، ورؤساء محاكم الأسرة والمجلس القومي للمرأة، وسائر المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة وصناعة الوعي.

الأزهر يسعى لمواجهة ظاهرة الطلاق

وتابع البيان: «كذلك تكليف اللجان العلمية المختصة بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف بإعداد بحوث علمية متخصصة حول معالجة قضية الطلاق في ضوء التغيرات العصرية والثوابت العصرية».