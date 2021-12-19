مذكرة تفاهم بين الأوقاف والعدل والإفتاء للحد من ظاهرة الطلاق

وقع كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مذكرة تفاهم حول الأئمة والمأذونين، اليوم الأحد بمقر وزارة العدل، في إطار التعاون والتنسيق في التثقيف بقضايا الأسرة والعمل على استقرارها والحد من ظاهرة الطلاق.

جدير بالذكر أن هذه المذكرة تتضمن برامج ودورات تدريبية مشتركة تنفذها الجهات الثلاث (الأوقاف والعدل والإفتاء) للأئمة والمأذونين بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.