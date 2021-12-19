رئيس التحرير

محمود مسلم

مذكرة تفاهم بين الأوقاف والعدل والإفتاء للحد من ظاهرة الطلاق

دورات تدريبية مشتركة تنفذها الجهات الثلاث للأئمة والمأذونين

كتب:

إسراء سليمان
03:15 م | الأحد 19 ديسمبر 2021
توقيع مذكرة التفاهم

توقيع مذكرة التفاهم

وقع كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مذكرة تفاهم حول الأئمة والمأذونين، اليوم الأحد بمقر وزارة العدل، في إطار التعاون والتنسيق في التثقيف بقضايا الأسرة والعمل على استقرارها والحد من ظاهرة الطلاق.

جدير بالذكر أن هذه المذكرة تتضمن برامج ودورات تدريبية مشتركة تنفذها الجهات الثلاث (الأوقاف والعدل والإفتاء) للأئمة والمأذونين بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

اقرأ المزيد:

وزير الأوقاف: المعركة مع أهل الشر مستمرة ولم تنتهي 

وزير الأوقاف يقرر تعديل 3 مواد في النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي

عاجل.. الأوقاف تضم 50 مسجدًا للأذان الموحد وتحدد 4 شروط لإحياء ليالي رمضان

الأوقاف تحيل بلاغ فتاوى نقل الأعضاء ضد أحمد كريمة للتفتيش والرقابة

وزير الأوقاف: الدين ينهانا عن تلويث البيئة

وزير الأوقاف يدعو لإنشاء وحدة جودة اللغة في الجامعات ووسائل الإعلام