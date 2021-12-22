سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية وعدد من العملات الأخرى

سجلت العملة التركية تراجعا كبير أمام عدد من العملات الأجنبية، وعليه يبحث قطاع عريض من المواطنين السوريين وغيرهم عبر محركات البحث العالمية «جوجل» عن سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية، وذلك بعدما سجّلت الاثنين الماضي تراجعًا للمرة الثانية، أمام كل العملات، بعد أن فقدت نحو 55% من قيمتها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المتعلقة بالعملات، ترصد «الوطن»، سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية وغيرها من العملات الأخرى كالجنيه المصري، الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني على النحو التالي:

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية

سجل سعر الليرة اللتركية مقابل الليرة السورية (292 ليرة سورية بيع – 284 ليرة سورية شراء) في سوق دمشق، وفقا للتلفزيون السوري.

سعر الجنيه مقابل الليرة التركية

سجلت الليرة التركية اليوم، تراجعًا أمام الجنيه المصري لتباع الليرة الواحدة بسعر 1.27 جنيه مصري.

سعر الدولار مقابل الليرة التركية

وسجل سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي الواحد 12.40 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

وسجّل سعر اليورو الواحد 14.04 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام الجنيه الإسترليني

ويباع الجنيه الإسترليني الواحد بسعر 16.53 ليرة تركية.

تدخلات لدعم الليرة التركية

وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، وفقا لموقع «روسيا اليوم»، عن تدخلاته في سوق العملات المحلية لدعم الليرة التركية التي انهارت أمام الدولار في وقت سابق، معلنًا أنه باع في تاريخ 1 ديسمبر الجاري عملات أجنبية بقيمة 844 مليون دولار، وذلك في إطار تدخلاته المباشرة في سوق العملات.

وأوضح المركزي التركي، أنه خلال شهر ديسمبر تدخل خمس مرات لوقف انهيار الليرة، حيث قام بطرح عملات لدعم العملة التركية، لافتا لتحسن سعر صرف العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية بعد إعلان الحكومة التركية عن مجموعة إجراءات لدعم العملة الوطنية.