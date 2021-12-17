الليرة التركية بقت بجنيه.. اعرف أسعار تذاكر الطيران لتركيا

حالة من الجدل الواسع أثارتها الليرة التركية، بعد انخفاضها بشكل كبير أمام الجنية المصري، حتى وصل الأمر إلى أنه أصبحت مساويةً له، الأمر الذي جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن أسعار تذاكر الطيران وأسعار الإقامة في تركيا، أملا في قضاء عطلة شتوية أو صيفية هناك بعد انخفاض سعر الليرة التركية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، أسعار تذاكر الطيران إلى تركيا لراغبي السفر لقضاء عطلة هناك بعد انخفاض سعر الليرة التركية أمام الجنيه المصري، وفق الموقع الرسمي لشركة «مصر للطيران»، والتي جاءت كالتالي:

أسعار تذاكر الطيران لتركيا خلال شهر ديسمبر

تحرص شركة مصر للطيران على توفير عروض مختلفة لراغبي السفر لجميع دول العالم، وجاءت أسعار تذاكر طيران تركيا كالتالي:

من القاهرة إلى اسطنبول

السبت الموافق 18 ديسمبر: يبلغ سعر التذكرة في هذا اليوم 3381 جنيها.

الأحد الموافق 19 ديسمبر: يبلغ سعر التذكرة في هذا اليوم 3746 جنيها.

الإثنين الموافق 20 ديسمبر: يبلغ سعر التذكرة في هذا اليوم 3101 جنيه.

من اسطنبول إلى القاهرة

الجمعة الموافق 24 ديسمبر: يصل سعر التذكرة إلى 3955 جنيها.

السبت الموافق 25 ديسمبر: يصل سعر التذكرة إلى 3955 جنيها.

الأحد الموافق 26 ديسمبر: يصل سعر التذكرة إلى 3955 جنيها.

الإثنين الموافق 27 ديسمبر: يصل سعر التذكرة في هذا اليوم إلى 3955 جنيها.

الشروط والأحكام التي يجب اتباعها عند السفر

- تتوفر خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 48 ​ساعة من موعد الإقلاع المحدد وتنتهي 90 دقيقة قبل موعد المغادرة المحدد بالنسبة لكل المسافرين حاملي التذاكر إلكترونية.

- تتيح الشركة خدمة إنهاء إجراءات السفر في الوقت الراهن للركاب حائزي التذاكر الالكترونية المؤكدة الحجز.

- يمكن التوجه مباشرة لبوابات الصعود إلى الطائرة في حالة حمل الأمتعة اليدوية فقط، أما الركاب حاملي الأمتعة والحقائب فيتعين عليهم التوجه إلى كاونتر مصر للطيران الخاص «بإسقاط الأمتعة» قبل ساعة على الأقل من وقت المغادرة.

- تغلق البوابات 30 دقيقة قبل موعد الإقلاع، ويرجى التأكد من وصولك إلى بوابة الصعود قبل 45 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة ليتم الانتهاء من الإجراءات الأمنية.

- في حالة استخدام استراحة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، تقدم بطاقة الصعود المطبوعة لموظف الاستقبال.

- يجب تقديم بطاقة الصعود مع بطاقة شخصية بها صورة فوتوغرافية كإثبات شخصي للجهات الأمنية ولموظفي خدمات العملاء بالمطار.