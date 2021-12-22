«النمنم»: اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد ساهم في تقليل معدلات الجريمة

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى فكرة الجمهورية الجديدة منذ عام 2014 أي منذ توليه حاكمًا لمصر، إذ أنه لأول مرة يصبح لدى الدولة المصرية نظرية شاملة للتنمية، موضحًا أن افتتاح مشروعات بالصعيد يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل الريف إلى مناطق جاذبة للسكان.

بناء الدولة يبدأ من إرادة القيادة السياسية

وأضاف «النمنم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على «صدى البلد»، أن بناء الدول يبدأ من إرادة القيادة السياسية والخيال السياسي لتحسين جودة الحياة وهو ما يتوفر في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، كما أن مصر تضع ملامح الجمهورية الجديدة بما يشمل كافة النواحي، في ظل امتلاك عناصر بشرية مميزة، مستشهدا بتميز الأطباء المصريين الذين يعملون في مختلف المستشفيات حول العالم، كما أنهم كانوا حائط الصد الأول في مجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ويتم الاستعانة بخبرات هؤلاء المصريين بمختلف المجالات في دول العالم.

وجود إرادة سياسية لتنمية الصعيد والاهتمام به خلال السنوات الحالية

وأوضح وزير الثقافة السابق، أن اهتمام القيادة السياسية بمشروعات التنمية في محافظات الصعيد ساهم بشكل كبير في مواجهة الهجرة الجماعية من هذه المحافظات، فضلا عن تخفيض معدلات الجريمة، فما كان ينبغي ترك الصعيد دون تنمية في العقود الماضية، مؤكدًا أن المشروعات التي تنفذ في الفترة الجارية تحمي المواطنين من العناصر المتطرفة والإرهابية، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية لتنمية الصعيد والاهتمام به خلال السنوات الحالية، ولم يكن ينبغي ترك الصعيد يعاني لسنوات من الإهمال.