حلمي النمنم: جزء من استراتيجية « الإخوان» استهداف الفئات المهمشة

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جزء من استراتيجية عمل جماعة الإخوان الإرهابية بشكل عام، يستهدف التركيز على الفئات والأماكن المهمشة، موضحا أنه لهذا كانوا يحرصون على الانتشار بالمناطق العشوائية بكل مدينة.

حلمي النمنم: القرى عانت من تهميش على مدار 50 سنة وجماعة الإخوان استغلت ذلك

وأضاف «النمنم»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن القرى المصرية عانت من تهميش وتجاهل كبير خلال الـ 50 عاما الماضية، مؤكدا أنه يجب أن نعترف بذلك، وكاشفا أنه لهذا السبب أصبحت تلك القرى مرتع لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومؤيديهم.

حلمي النمنم: جماعة الإخوان كانت تستهدف طلبة الطب والهندسة بالقرى

وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى أن جماعة الإخوان كانت تستهدف طلبة كليات الهندسة والطب وأساتذة الجامعات بتلك القرى، حتى ينجحوا في ضمهم إلى عناصر الجماعة، كما كانت تستهدف السيطرة على أهالي كل تلك القرى من خلال بناء مساجد ومستشفيات وعيادات لهم بقراهم، تم تمويلها بالأساس من تبرعات سكان تلك القرى بالأساس ولم تكلف الجماعة أي شيء.

ولفت إلى أن الجماعة استطاعت أن تتغلغل في القرى المصرية بهذه الطرق، موضحا أنه لو أجريت دراسة إحصائية عن أعضاء الجماعة الذين كانوا مقيمين بميدان رابعة العدوية خلال اعتصام رابعة المسلح، سنكتشف أن نسبة كبيرة منهم قادمون من القرى والأرياف.

حلمي النمنم: القرى النائية رجحت كفة الإخوان بانتخابات 2012

وأوضح «النمنم»، أن من رجح كفة جماعة الإخوان الإرهابية بانتخابات 2012 لم تكن المدن الكبرى بل كانت القرى النائية، ناصحا بضرورة أن يوضع ذلك في اعتبار الدولة، ومؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منتبه لذلك الأمر بشكل كامل.