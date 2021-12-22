النمنم: السيسي دق ناقوس خطر التعديات على الأراضي.. ويهتم بكل المحافظات

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في الصعيد، ساهمت في توفير العديد من فرص العمل، كما أن الاحتفال بافتتاح المشروعات في أسيوط، إشارة قوية إلى حضور الدولة المصرية في كل المناطق، محذرًا في الوقت ذاته، من البناء المخالف على الأراضي الزراعية، إذ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دق ناقوس الخطر لمواجهة هذه الظاهرة، كما اقترح باستغلال المناطق الصحراوية الكبيرة المتواجدة في الدولة، لإقامة مشروعات عملاقة تحقق أهداف التنمية.

جزء من الفكر الإرهابي متعلق بقلة التنمية

وأضاف «النمنم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن جزء من الفكر الإرهابي متعلق بقلة التنمية، كما أن المشروعات التنموية في مصر، تحمي الوطن من مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف، والدولة المصرية يجب أن تكون حاضرة فى كل شيء، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبني الجمهورية الجديدة، ومصر الجديدة بالمعنى الحقيقي للكلمة، مستدلًا على ذلك بافتتاح السيسي اليوم، مشروعات كبيرة وعملاقة فى الصعيد.

السيسي يهتم بجميع المحافظات وليس وجه دون الآخر

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بجميع المحافظات وليس وجه دون الآخر، كما أن السيسي يبنى القرى لكى تكون جاذبة للسكان، ومن قبل قام بالقضاء على المناطق غير الأمنة، وبناء وحدات سكنية جديدة للمواطنين، فالرئيس السيسي تحسب له بناء مصر الجديدة، ويوفر وحدات لمنع الاعتداء على الأراضي، ويوفر المتطلبات الأساسية للمواطنين، كما أنه تحدث خلال افتتاح المشروعات، وقال إنه من الممكن أن يكون راض عندما يصل دخل الفرد بين 10000 لـ20000 جنيه.

مصر تضم أطباء على مستوى عالمى

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مصر تضم أطباء على مستوى عالمي، متواجدون فى كل مستشفيات العالم، والرئيس يسعى لكي يكون هناك أطباء مميزين فى جميع المحافظات، بدلا من أن يأتي المريض من أي مكان إلى القاهرة للعلاج، يتم علاجه فى مكانه، فما يقوم به الرئيس السيسي، مختلف ويجعل الجميع في استقرار، «الصعيد ظل مهمشًا وخارج عمليات التنمية لسنوات طويلة»، مشيرا إلى أن محمد علي عندما قرر بناء مصر الحديثة، بدأ بالصعيد.