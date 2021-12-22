بـ«المشاية».. أول صورة للإعلامية ريتا حرب عقب التعافي من حادث السيارة

نشرت الإعلامية اللبنانية ريتا حرب عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أول صورة لها عقب تعافيها من حادث السير الأليم الذي تعرضت له مؤخرا.

وظهرت ريتا خلال الصور وهي تتكئ على مشاية للسير، وعلقت قائلة: «بالأوقات الصعبة بس بتعرف مين بحبك.. شكراً لكل اللي بعدن لهلق عم يسألوا عم بفكروا فيي وعم يطمنوا عني، كل واحد على طريقته».

حادث ريتا حرب

وتعرضت ريتا حرب، منتصف أكتوبر الماضي، لحادث سير في تركيا، أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية هناك، حيث انقلبت السيارة وأصيبت «ريتا» كما أصيب السائق ومدرب التمثيل، ونُقلت على الفور إلى المستشفى وخضعت لعملية في الفخذ.

ريتا حرب تطمئن جمهورها

وحرصت «ريتا» على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بعد الحادث بأيام، من خلال تسجيل صوتي نشرته عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قالت فيه: «اليوم أول مرة أقف على رجلي اليوم، أول مرة يطلع صوتي حبيت أطمن كل من اهتم ودعا لي، أنا الحمد لله بخير وربنا كتب لي عمر جديد، وما زلت أعاني من إصابة في الساق والوجه، وما زلت في مرحلة العلاج، الحادث غيَّر لي حياتي، أول مرحلة رجلي الشمال التي أجريت فيها عددا من العمليات الجراحية، والعملية الأخرى في وجهي، ومازلت تحت الملاحظة، وإن شاء الله بدعواتكم لن أتعرض لجراحة جديدة».