كمين «زوجة النقاش».. تفاصيل جديدة فى جريمة مقتل مقاول أكتوبر: سهرة ومخدرات

كشفت تحريات قطاع الأمن العام، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مقاول بأكتوبر، يدعى «أ. ط»، 47 سنة؛ إذ تبين من التحريات التي أشرف عليها قطاع الأمن، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن «نقاش» يعمل لدى المجني عليه، يدعى «بدير. م»، 33 سنة، كان يمر بضائقة مالية، استعان بزوجته، وهي مسجلة خطر، لاستدراج المقاول وسرقته بمساعدة شقيقها.

جثة في المقابر

وبمعاينة مسرح الجريمة، عثر على المجني عليه في منطقة مقابر بمنطقة أكتوبر، مقيد اليدين والقدمين، ومن خلال الفحص جرى التوصل لهويته، وتبين أنه مقاول، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

كما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص «نقاش يعمل لدى المجنى عليه، وزوجة النقاش - لها معلومات جنائية، وشقيقها».

قرص مخدر في الشاي

وعقب القبض على المتهمين تبين اتفاق النقاش مع زوجته وشقيقها، على استدراج المقاول وقتله وسرقته، واعترفت المتهمة بالتواصل مع المجني عليه، وتقابلا بمدينة أكتوبر، ثم توجها إلى شقته، وخلال تواجدها معه وضعت له قرص مخدر في الشاي.

وبعد مرور ساعة كاملة صعد شقيق المتهمة وطرق الباب ولدى فتح المجنى عليه باغته بالتعدي عليه بحجر، فسقط أرضا، ثم حضر النقاش وقيدوه وخنقوه حتى فارق الحياة، ثم استولوا على بعض مقتنيات الشقة وهاتف محمول، ونقلوا الجثة إلى محل العثور عليها بمنطقة المقابر.

وأقر المتهمين ببيع الهاتف المحمول بمبلغ مالي، وأحضرت زوجة النقاش سيارة ربع نقل، وتوجهت إلى شقة المجنى عليه بالمفاتيح الخاصة به ونقلت الأجهزة الكهربائية وبعض الأثاث إلى شقتها الخاصة، وأرشدوا عن المسروقات، وأحيلوا للنيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتجديد ذلك في الموعد القانوني.