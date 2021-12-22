كشف ملابسات العثور على جثة مقاول «مقيد اليدين» أمام مقابر 6 أكتوبر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية ومُقيد اليدين والقدمين، أمام المقابر بدائرة القسم .

كشف غموض الحادث وضبط المتهمين

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (مقاول ، له معلومات جنائية مسجلة ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) كما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (نقاش لدى المجنى عليه ، وزوجته "لها معلومات جنائية" وشقيقها) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

التحقيق مع المتهمين

وقرر المتهم الأول، خلال التحقيقات معه بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية ، فأتفق مع الثانية والثالث على إستدراج المجني عليه وقتله وسرقته، وفـى سبيل ذلك قامت الثانية بالتواصل مع المجنى عليه وتقابلا بمدينة أكتوبر ثم توجها إلى شقة المجنى عليه وخلال تواجدها بالشقة وضعت له قرص مخدر بمشروب الشاى، ثم صعد الثالث وطرق على الباب ولدى فتح المجنى عليه الباب باغته بالتعدى عليه بحجر فسقط أرضاً.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين قيدوا المجني عليه وخنقوه حتى فارق الحياة ، ثم استولوا على بعض مقتنيات الشقة وهاتف محمول، وتم نقل جثة المجنى عليه إلى محل العثور عليها ، وعقب ذلك قاما ببيع الهاتف المحمول بمبلغ مالى ، وقامت الثانية بإحضار سيارة ربع نقل وتوجهت إلى شقة المجنى عليه بالمفاتيح الخاصة به وقامت بنقل الأجهزة الكهربائية وبعض الأثاث إلى الشقة سكنها ، وأرشدوا عن المسروقات .

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.