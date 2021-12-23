أسعار الدواجن اليوم الخميس 23-12-2021 في مصر

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات الكريسماس التي توافق السبت 25 ديسمبر، وعليه يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الدواجن بشكل يومي، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ ما يقرب من شهرين مع بداية العام الدراسي، خوفا من عودتها للارتفاع مرة أخرى، ولكنها شهدت حالة من الاستقرار خلال الأيام القليلة الماضية، والتي من المتوقع أن تعاود الارتفاع مرة أخرى، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

ومن جهته كشف الدكتور عبدالعزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ«الوطن» عن أسعار الدواجن، والتي تستعرض الجريدة في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، اليوم الخميس 23 ديسمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البلدي

تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 32 و33 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، وأنّ السعر العادل للدواجن في المزرعة 26 جنيهًا، فيما بلغ سعر الكيلوجرام من الدواجن البيضاء، نحو 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر كرتونة البيض البلدي الذي يباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، بينما وصلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم، نحو 42.4 جنيه، فيما وصل البيض الأحمر إلى 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 46 و48 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

أما عن سعر الكتاكيت في المزرعة اليوم الخميس، تراوحت بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وعن أسعار السمان، تختلف أسعارها بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وشهد سعر الجوز من الحمام، إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار الرومي اليوم

بينما تراوح سعر بيع الرومي، اليوم، في المزرعة ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 و55 جنيهًا مذبوحًا مكيسًا معبئًا.

أسعار البط اليوم

وأخيرا شهد سعر البط المسكوفي اليوم استقرار ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 33 و35 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 46 و48 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 22 و24 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 و30 جنيهًا.