أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-12-2021 في مصر

حرص الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة الماضية، على متابعة أسعار الدواجن بشكل يومي، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ ما يقرب من شهرين مع بداية العام الدراسي، خوفا من عودتها للارتفاع مرة أخرى، ولكنها شهدت حالة من الاستقرار خلال الأيام القليلة الماضية، كما أنها ستعاود الارتفاع مرة أخرى، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وبلغ سعر الكيلوجرام من الدواجن البيضاء، نحو 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 32 و33 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، مشيرًا إلى أنّ السعر العادل للدواجن في المزرعة 26 جنيهًا، وذلك بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ«الوطن».

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم، نحو 42.4 جنيه، فيما وصل البيض الأحمر إلى 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 46 و48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

أسعار الرومي اليوم

تراوح سعر بيع الرومي، اليوم، في المزرعة ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 و55 جنيهًا مذبوحًا مكيسًا معبئًا.

أسعار البط اليوم

واستقر سعر البط المسكوفي اليوم ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 33 و35 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 46 و48 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 22 و24 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 و30 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع، اليوم الثلاثاء، بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وتختلف أسعار السمّان، بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

ووصل الجوز من الحمام، إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.