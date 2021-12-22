إحباط محاولة تهريب أدوات تجميل بمطار سوهاج الدولي

أعلنت مصلحة الجمارك، أن إدارة جمرك مطار سوهاج الدولي، برئاسة عاطف عبدالشافي، مدير الجمرك، تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنه 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.

وأكدت «الجمارك» في بيان لها، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران «ويز إير» من أبو ظبي، اشتبه أبوزيد خلف، رئيس قسم تفتيش الركاب، في الراكب «ع.خ.ا» مصري الجنسية.

ضبط أدوات تجميل مهربة بمطار سوهاج الدولي

وأضافت أنه بسؤال الراكب عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق رسوم جمركية أجاب بالنفي، وتابعت أنه بعد تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X_RAY» بمعرفة حشمت شيبه، مأمور الفحص، تحت إشراف حسن على الفتوح، مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتلاحظ وجود زجاجات وأشياء متماثلة.

تهريب منتجات بمستحقات جمركية بلغت 220 ألف جنيه

وأشارت «الجمارك» إلى تشكيل لجنة جمركية من محمود الضبع وأحمد سامح، مأموري تفتيش الركاب، ومحمود أبوالمواهب، بمكافحة التهرب، وهبه حنفي، أمن جمركي، تبيّن وجود 530 زجاجه طلاء أظافر منشأ أمريكي و96 زجاجة مغذي شعر سويسري، و1000 قطعة كتالوج ألوان خشبية لطلاء الأظافر، وبلغت قيمة التعويض المستحق عن البضائع المهربة نحو 220 ألف جنيه.

وأضاف البيان الصادر عن هيئة الجمارك، أن الدكتور قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، قرر تحرير محضر ضبط للراكب رقم 9 لسنه 2021، وفقًا وتنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وضبط وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي، للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.