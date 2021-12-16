تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بساحة الجمارك: 400 جنيه كراسة الشروط

تستعد مصلحة الجمارك المصرية، لعقد جلسة مزاد علني بالنادى المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، لعقد جلسة المزاد العلني، المقررة لبيع 53 لوط لسيارات ومواتير واردة من الخارج، ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وأكدت «الجمارك» في بيان لها، أنَّ السيارات التى سيجري عقد جلسة المزاد لبيعها، من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج، ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل (BMW وماتريكس وأودى وتويوتا وباجيرو وأكسنت وكرايسلر ودايو وفولكس وأفيو ومرسيدس وشيفرولية وجى ام سى وبيجو وفورد وتويوتا ميكروباص وسوبارو ومتسوبيشى بيك اب وسوبارو وتمبرا ودودج وهامر.. إلخ، ودراجات بخارية).

400 جنيه سعر كراسة الشروط الخاصة بالمزاد

وأشارت إلى أنَّ كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، تباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير، المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

مواعيد معاينة السيارات بساحة جمرك مطار القاهرة الدولي

وأكدت إمكانية معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، خلال أيام العمل الرسمية، حتى يوم عقد المزاد.

ويجري تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين، على أن تكون سارية، ويجري تقديم البطاقة الضريبية، شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة، اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

والبيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

كراسة الشروط وسداد التأمين شرط أساسي لدخول المزاد

وعلى من يرغب في الاشتراك في مزاد السيارات، شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.