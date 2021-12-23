حصاد دار الإفتاء في 2021: 10 ملايين فتوى و13 مليون متابع

يعلن الدكتور شوقي علام‏،‏ مفتى الجمهورية‏، اليوم الخميس،‏ حصاد وانجازات دار الإفتاء خلال عام 2021، مؤتمر صحفي بدار الإفتاء، ومن المقرر يلقي الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الحصاد الختامي لدار الإفتاء، أمام وسائل الإعلام الناقلة للمؤتمر الصحفي.

جهود دار الإفتاء المصرية، خلال عام 2021

وشملت جهود دار الإفتاء المصرية، خلال عام 2021، أنشطة متعددة، منها حلقات بث مباشر دورية للرد على الفتاوى وأسئلة واستفسارات المتابعين، كما عقدت دار الإفتاء دورات تدريبية في مجالات الإفتاء وتأهيل المقبلين على الزواج.

وأكدت دار الإفتاء أنها قدمت أكثر من 10 ملايين فتوى في مختلف الفروع والقضايا التي تهم المسلمين في الداخل والخارج.

وسائل التواصل الحديثة والتكنولوجيا

وكانت دار الإفتاء حاضرة بقوة على وسائل التواصل الحديثة والتكنولوجيا، وتفاعلت الدار معها بكل قوة، بعد أن أنشأت 18 صفحة بعدة لغات على مواقع التواصل الاجتماعي تعدى المتابعون لها 13 مليون على صفحاتها المتعددة ومواقعها المختلفة، وتمثلت في الموقع الرسمي للدار، والصفحة الرسمية لها، والصفحات التي تعالج الفكر التكفيري مثل «داعش تحت المجهر» باللغتين العربية والإنجليزية.

وقدمت دار الإفتاء 156 أفلام الموشن جرافيك و22 مجلدا من إصدارات الأمانة العامة لدور الإفتاء وإنشاء 16 مكاتب تمثيلية للأمانة العامة في عدة دول ونظمت 20 مؤتمرا دوليا.