كيف أصلي الفرائض الفائتة طوال اليوم؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)

يتعرض البعض بسبب ضغوط الحياة والعمل وبعض الظروف، إلى فوات الصلاة الواجبة طوال اليوم، ويتساءل البعض عن كيفية قضاء ذلك، وهو ما أجابت عليه دار الإفتاء المصرية في فيديو على صفحتها بموقع «فيسبوك»؛ بعد أن ورد إليها سؤالا يقول: «كيف نصلي الصلوات الفائتة في نفس اليوم بأن يدخل وقت المغرب ولم أصلي الظهر والعصر مثلا نتيجة لانشغالي أو لظروف خارجة عن إرادتي؟».

قضاء الصلاة الفائتة على مذهب الشافعية

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن مذهب الشافعية يقول إن الترتيب واجب، بأن الشخص إذا فاته الظهر والعصر وأتى وقت المغرب، فيجب عليه أن يقضي الصلوات بالترتيب، يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب.

قضاء الصلاة الفائتة على مذهب الجمهور

وأشارت الدار في الفيديو الذي بثته على صفحتها بموقع «فيس بوك»، أن مذهب الجمهور لا يلزم بترتيب الصلوات الفائتة عند قضائها، بحيث إذا صلى الشخص المغرب ثم أدى الظهر والعصر فلا شيء عليه.

فائدة خلاف العلماء في قضاء الصلاة الفائتة

ونوهت دار الإفتاء، إلى أن فائدة الخلاف بين العلماء في مسألة قضاء الفرائض تتمثل في أن الشخص إذا دخل المسجد ووجد المصلين يؤدون صلاة المغرب ولم يكن قد أدى الظهر والعصر، فعليه أن يدخل صلاة الجماعة الخاصة بالمغرب، وعندما ينتهي يصلي ما فاته من صلوات أخرى مثل الظهر والعصر، وهذا على مذهب الجمهور.

وتابعت: «لكن على مذهب الشافعية كان يجب على المصلي أن يحضر صلاة الجماعة في المسجد الخاصة بصلاة المغرب، ثم يقضي الصلوات كلها حتى المغرب مرة أخري، فعلى المسلم أن يأخذ بما يستطيع».

وقالت دار الإفتاء في الفيديو ذاته، إن المسلم الذي يرى أحد أقاربه لا يصلي، يجب عليه أن يستمر في نصحه ولا يتوقف عن ذلك، ولو فعل هذا ألف مرة.