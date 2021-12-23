سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه المصري والعملات الأخرى

ارتفاع ملحوظ شهدته سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع التراجع العام الذي أمام عدد من العملات الأجنبية، وعليه يبحث قطاع عريض من المتعاملين بالعملات عبر محركات البحث العالمية «جوجل» عن سعر صرف الليرة التركية مقابل العملة المصرية، بعدما سجّلت الإثنين الماضي تراجعًا للمرة الثانية، أمام كل العملات، بعد أن فقدت نحو 55% من قيمتها في سوق العملات.

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المتعلقة بالعملات، ترصد «الوطن»، سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنية المصري وغيره من العملات الأخرى كالليرة السورية والدولار واليورو على النحو التالي:

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري

سجلت الليرة التركية اليوم، تراجعًا أمام الجنيه المصري لتباع الليرة الواحدة بسعر1.35 جنيه بعد أن سجلت أمس 1.27 .

الليرة مقابل الدولار

فيما وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى 11.57 ليرة تركية بعدما سجل أمس الأربعاء 12.40 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

فيما انخفض سعر اليورو الواحد لنحو 13.10 ليرة تركية بما سجل أمس 14.04 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام الجنيه الإسترليني

ويباع الجنيه الإسترليني الواحد بسعر15.48 ليرة تركية بعد سجلت أمس 16.53 ليرة تركية.

المالية التركية تعلن خطة أوردغان

وفي سياق متصل، كشف وزارة المالية التركية في بيان، الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل أداة مالية جديدة أعلن عنها أردوغان، قائلة إنه سيتم تطبيق الأداة المالية على الودائع بالليرة ذات آجال الاستحقاق ما بين 3 إلى 12 شهرا، بناء على سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي.

وتضمن خطة أوردغان وفقا للمالية نقلا عن «BBC»، الأتي:

- الإعلان عن سعر شراء الدولار في الساعة 11 صباح كل يوم.

- ستقارن الأداة بين سعر الصرف عند الافتتاح وتاريخ استحقاق حساب الوديعة وسعر الفائدة عليها، على أن يتم تعويض الحساب من المعدل الأعلى، ما يعني حماية الودائع بالليرة من الخسائر التي قد تحدث بسبب تقلبات سعر الصرف.

- لن يتم تحصيل ضريبة الاستقطاع من هذه الأداة.

- جميع البنوك يحق لها المشاركة في هذ النظام.

ماذا قال أردوغان عن أداة المالية الجديدة؟

من جهته قال أردوغان عن الأداة المالية الجديدة خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع للحكومة برئاسته، مساء الاثنين الماضي، قائلا إنها تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة، موضحا أن الإجراءات المزمعة ستخفف من عبء ضعف العملة على الأتراك، وتشجعهم على الاحتفاظ بالليرة بدلاً من الدولار.

وأشار الرئيس التركي، أنه سيتم توفير بديلا ماليا جديدا للمواطنين الأتراك الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، وأنه من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل المواطنين لمدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف.