ضبط طبيبة متهمة بإجهاض طفلة.. والتحقيقات: حملت من والدها سفاحا

بعد مرور 40 يومًا علي صدور قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار طبيبة نساء وتوليد بمنطقة حلوان لفحص اتهامها بإجهاض طفلة يُشتبه في أنها حملت من والدها سفاحًا، تمكن ضباط مباحث حلوان في الساعات الأولي من صباح اليوم من ضبط الطبيبة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إجهاض طفلة بالمطرية

وكشفت التحريات بأن الطبيبة المضبوطة هاربة من تنفيذ حكم قضائي بالسجن 5 سنوات في جناية إجهاض فتاة في منطقة المطرية، وبمواجهتها في التحقيقات الأولية معها بما أسفرت عنه التحريات، وبالحكم الصادر ضدها اعترفت بصحة الحكم، وأضافت أنه كان لديها مركزا خاصا بالنساء والتوليد في منطقة المطرية وتم مداهمة المركز والقبض عليها في قضية إجهاض فتاة ثم أصدرت محكمة الجنايات حكما ضدها بالسجن 5 سنوات، وبعدها تم إغلاق المركز ومغادرة دائرة قسم شرطة المطرية، والانتقال إلى حلوان لافتتاح مركز آخر حتي حدثت واقعة إجهاض طفلة يُشتبه في أنها حملت من والدها سفاحا وقامت والدتها بالإبلاغ عن الواقعة.

بداية الواقعة

كشفت التحريات عن تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل تتهم زوجها باغتصاب طفلتهما، البالغة 14 عاما وحملها منه سفاحا، وأضافت المبلغة أنها ذهبت بالطفلة إلى طبيبة نساء وولادة، وأكدت لها أنها في الشهر الثاني، وأجرت لها عملية إجهاض.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأب وبمواجهته بما ورد بأقوال زوجته أقر بصحتها، وتم التحفظ على والدي الطفلة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة العامة ضبط وإحضار طبيبة النساء والولادة التي أجرت عملية الإجهاض للطفلة.