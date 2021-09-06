«زوجي ضربني».. إجهاض زوجة في شهرها الثاني بالدقهلية

أقدم عامل على إجهاض زوجته في شهرها الثاني بمحافظة الدقهلية، إثر اعتدائه عليها بالضرب، ووصلت إلى مستشفى المنصورة الدولي تعاني الإجهاض ونزول جنين، وأجرى الأطباء في استقبال المستشفى الإسعافات الطبية اللازمة، وأبلغوا الشرطة بحالتها، وبسؤالها في محضر الشرطة اتهمت زوجها بضربها لخلافات زوجية بينهما، وتمكنت مباحث مركز المنصورة من إلقاء القبض على الزوج، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

ورود إشارة مستشفى المنصورة الدولي بإجهاض سيدة حامل

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من مستشفي المنصورة الدولي بوصول المدعوة «لميس ر. م.»، 27 سنة، ربة منزل، ومقيمة بإحدى قرى مركز المنصورة مصابة بحالة إجهاض، وخضعت للإجراءات الطبية اللازمة من قبل أطباء المستشفى.

الزوجة: زوجي ضربني وتسبب في إجهاضي

انتقل ضباط مركز المنصورة بإشراف المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، إلي المستشفى للفحص، وبسؤالها، في محضر الشرطة، اتهمت زوجها المدعو «محمد م. إ.»، 35 سنة عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي مما أدي إلي إجهاضها في الشهر الثاني وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض علي الزوج المتهم وبمواجهته، أقر في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة لوجود خلافات زوجية بينهما، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 17743 لسنة 2021 جنح مركز المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.