علبة عدس مجانية من «شادر الخير» لأهالي بيلا: «دفي نفسك وادعيلنا»

مجموعة أشخاص من المتطوعين يقفون داخل شادر خشبي مغطى بالأقمشة، أمام مسجد «المرسي» بمدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، يقومون بتوزيع «علب عدس مجانية» على الأهالي، وأكثر من علبة على الأسر، بدون مقابل أو شروط، وذلك عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس، تزامناً مع بدء فصل الشتاء، حيث وجد هؤلاء المتطوعين أن توزيع العدس هو أفضل ما يقدمونه للأهالي باعتبار أن العدس، أو شوربة العدس، هي الوجبة الرئيسية للمواطنين في الشتاء.

3 متطوعين يطلقون مبادرة «دفي نفسك في شادر الخير»

«احنا مجموعة أشخاص قررنا نخدم أهالينا في بيلا لوجه الله، ولا نريد أي شيئ مقابل هذا العمل سوى دعوة صادقة، لعلها تكون المُنجية لنا، فاتفقنا إننا نقف أمام مسجد المرسي، نقوم بطبخ العدس وتوزيعه على كل الأهالي الراغبين في احتساء العدس مجاناً وكصدقة جارية على أرواح بعض من ماتوا وفارقونا»، بحسب ما أكد «محمد فرج»، أحد المتطوعين في مبارة «دفي نفسك في شادر الخير»، مؤكداً لـ«الوطن» أن المجموعة تضم 3 أصدقاء، تجمعوا في الخير.

علبة العدس المجانية تتكلف 4 جنيهات

4 جنيهات هي تكلفة علبة العدس المجانية، التي يقوم المتطوعون بتوزيعها على الأهالي، وفقا للدكتور محمود عثمان، أحد أعضاء مجموعة مسجد المرسي المتطوعة لخدمة الأهالي، الذي تحدث لـ«الوطن» قائلاً: «تكلفة علبة العدس علينا من 3.5 إلى 4 جنيهات، واحنا قررنا نعملها لأنها جديدة، وبتخدم الكثير من الأهالي، والحمد لله في إقبال كبير جداً، وبنقول للناس دي حاجة بسيطة، ومحدش يتحرج إطلاقا، بتوزع على الأشخاص أو الأسر، يعني في شخص بيجي يقول احنا أسرة مكونة من 5 أفراد، بياخد 5 علب».

توزيع 1600 علبة العدس مجانية خلال يومين

1600 علبة عدس وزعها المتطوعون على أهالي مدينة بيلا خلال يومين فقط، ويتوقع ان يزيد العدد، وفقاً لـ«عثمان»، الذي تابع بقوله: «الحمد لله، المبادرة اتعملت منذ يومين، وزعنا أول يوم 600 علبة، وفي اليوم الثاني 1000علبة، و700 علبة اليوم حتى الآن، وعليها إقبال كبير، ومتوقع نزود عدد توزيع أكتر، ومعانا طباخ محترف بياخد مننا نصف أجر فقط، مقابل إعداد وجبات العدس للأهالي، ويارب نقدر نسعد أهالينا، احنا مجموعة عملنا جروب للخير علشان خدمة الناس لوجه الله، وهنستمر طوال فصل الشتاء، وبنقول للناس دفي نفسك وصدرك وادعيلنا دعوة حلوة».