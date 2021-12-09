ضبط 110 كجم لحوما وأسماكا غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بيلا بكفر الشيخ

واصلت الحملات الرقابية والتفتيشية على منافذ بيع اللحوم والدواجن بمحافظة كفر الشيخ، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين‫، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور علاء البنا، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر.

أسفرت الحملات بالاشتراك مع صحة كفر الشيخ والطب البيطري، ‫من ضبط 100 كجم "فسيخ" غير صالح للاستهلاك الآدمي، و10 كجم لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر حملت أرقام 11597 جنح مركز شرطة بيلا، و4420، و4421 جنح قسم شرطة بيلا، وجار العرض على النيابة العامة.

محافظ كفر الشيخ يشدد على استمرار الحملات التموينية

وشدد محافظ كفرالشيخ باستمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 40 طن ملح مشكوك في صلاحيته

وفي وقت سابق، تمكنت حملة مشتركة من التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، أمس الثلاثاء، من ضبط 40 طن ملح مشكوك في صلاحيته داخل معمل ألبان بمركز الحامول، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وحفاظاً على الصحة العامة.