حصر 42 مليون وحدة ضمن مشروع «الثروة العقارية المصرية» حتى نهاية نوفمبر

قال ناجي السرجاني، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، إنَّ عمليات حصر الثروة العقارية، مستمر في جميع المحافظات المصرية، في الريف والحضر، تمهيدا للإعلان عن إجمالي الثروة العقارية المصرية، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي خلال أيام، كاشفا أن إجمالي ما جرى حصره في الحضر والريف في كل المحافظات، بلغ نحو 42 مليون وحدة سكنية، حتى الآن.

قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بعمليات الحصر.. لكل الجمهورية

وأضاف «السرجاني»، في تصريحاته خاصة لـ«الوطن»، أنَّ عمليات حصر الثروة العقارية، تجري من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه جرى تصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة، على النحو الذي يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة.

لجان الحصر تنتهي من أعمالها قبل نهاية ديسمبر الحالي

وأوضح «السرجاني»، أن مصلحة الضرائب العقارية بكل مناطقها، تعمل على حصر الثروة العقارية، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام، من خلال لجان الحصر والتقدير قبل نهاية الشهر الحالي.

كانت وزارة المالية، أعلنت ضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذي يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية، من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إي. تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.

وتبدأ مصلحة الضرائب العقارية، في تحصيل القسط الثاني من الضريبة العقارية في نهاية الشهر الحالي، بعدما بدأت تحصيل القسط الأول في شهر يونيو الماضي، بعدما سمح القانون رقم 196 لسنة 2008 بإمكانية دفع الضريبة العقارية على قسطين متساويين.