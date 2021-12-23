وزارة المالية تواصل صرف مرتبات ديسمبر 2021 لليوم الثاني على التوالي

تواصل وزارة المالية عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021، لليوم الثاني على التوالي، بعدما بدأت الصرف أمس الأربعاء، لأكثر من 5 ملايين موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة، بأكثر من 50 وزارة وهيئة وجهة حكومية.

صرف مرتبات شهر ديسمبر

وبدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 أمس الأربعاء، للعمال والموظفين في وزارت «البترول والصحة والهجرة والداخلية وقطاع الأعمال العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والقوى العاملة والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة والطيران المدني والسياحة والبترول والآثار والتنمية المحلية».

ووفقا للكتاب الدوري لجدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021، يصرف عمال وموظفو الهيئات والمؤسسات مثل شؤون مجلس النواب والأزهر والأوقاف ومؤسسة الرئاسة ودار الإفتاء، مرتبات شهر ديسمبر 2021 أيضا حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وحددت وزارة المالية، في كتاب دوري أصدرته، خلال سبتمبر الماضي، مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 على مدار 5 أيام، اثنين خلال الأسبوع الجاري 23 و23 ديسمبر، وثلاثة الأسبوع المقبل، لاستكمال صرف المرتبات للوزارات كافة، ممن لم يتمكنوا من ذلك في المواعيد المحددة سابقا.

استمرار عمليات الصرف الأسبوع المقبل

وتستمر عمليات الصرف أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، من الأسبوع المقبل.

وبالتزامن مع بدء صرف مرتبات ديسمبر 2021 في دواوين الوزرات والجهات والهيئات، أتاحت وزارة المالية المرتبات في ماكينات الصراف الآلي.

ووفقا للكتاب الدوري، فإن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بداية من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، وفق جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021، بهدف تقليل التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار جائحة كورونا المستمرة منذ نهاية عام 2019، ما يتوافق مع خطة الدولة والجهود المبذولة للحد من التجمعات.