خالد ميري: الصعيد كلمة سر جديدة.. ولا حرمان ولا إهمال بعد اليوم

قال الإعلامي خالد ميري، إن الصعيد كلمة سر جديدة لها علاقة بالتاريخ والجغرافيا والحضارة، وكل مرة تطلع فيها الشمس منذ 2014 نرى مشروعات جديدة في الصعيد الذي عانى من الحرمان والتجاهل التام طيلة السنوات الفائتة.

ميري: جميع أهالي الصعيد ينظرون إلى القاهرة وكأنهم ليسوا مواطنين

وأضاف ميري خلال تقديم برنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع أهالي الصعيد - وكنتُ أحدهم - ينظرون إلى القاهرة وكأنهم ليسوا مواطنين لهم حقوق في هذا الوطن.

وتابع خالد ميري: «أثناء فترة دراستي كنا نعاني خلال رحلة الذهاب إلى المدرسة أو حتى الجامعة، ولم يكن هناك أي مظهر من مظاهر الحضارة في الصعيد، ولا أحد يسأل ويهتم إلا جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تحاول تجنيد الشباب».

وأردف خالد ميري: «لكن حينما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر الاهتمام بالصعيد، والرئيس قال إنه تم صرف تريليون جنيه منذ 2014 حتى الآن في مختلف القطاعات ومنها الصحة والتعليم»، مردفا «بالمناسبة أنا كنت في الكُتاب وياريت كان استمر عشان يرحمنا من الدكتور طارق شوقي وزير التعليم».

عصر الإهمال والمعاناة انتهى

واستطرد خالد ميري، أن «مشروعات الصعيد التي يجري إنشاؤها ستنتهي في الموعد المحدد لها أو قبل ميعاد افتتاحها، لأن أهالي الصعيد يستحقون ذلك، ومن الآن لن يكون الصعيد طارد للسكان وسيجد الشباب فرص عمل في بلادهم».

وأضاف أن «عصر الإهمال والمعاناة انتهي تماما وليس هناك حرمان بعد اليوم» معلقا: «أنا مش بقول كدا عشان أنا صعيدي والله.. بس عشان عشت وحسيت بالحرمان والمعاناة التي عاشوها الصعايدة».