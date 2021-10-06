خالد ميري يكشف كلمة السر على صدى البلد.. غدا

يبدأ الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، تقديم أولى حلقات برنامجه الأسبوعي الجديد "كلمة السر"، غدًا الخميس في العاشرة مساء على قناة صدى البلد.

وقالت الكاتبة الصحفية إلهام أبوالفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد، إن خالد ميري يمثل إضافة كبيرة للقنوات بما يمتلكه من خبرات واسعة، مؤكدة أن التعاقد قد جرى بترشيح من النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب ومالك شبكة القنوات.

وأضافت رئيس شبكة قنوات صدى البلد، أن برنامج "كلمة السر" سيظهر بشكل جديد مختلف ليناقش أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المشاهدين، وسيقدم مجموعة من الحوارات المختلفة والانفرادات ويجيب على أهم تساؤلات المشاهدين.

حوار مع وزير العدل

وأوضحت "أبو الفتح" أن أولى حلقات البرنامج سيتضمن على حوار مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك بعد الاحتفال الأول بعيد القضاء المصري وبداية العام القضائي الجديد السبت الماضي، وبعد تحقيق المرأة انتصارًا جديدًا بعملها بالنيابة العامة ومجلس الدولة.

وأشارت إلى أن وزير العدل سيجيب خلال حواره على عدد من القضايا الشائكة التي تهم كل مواطن حول تعديلات قوانين الأحوال الشخصية والإيجارات وتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، من خلال ميكنة المحاكم وتحديثها، كما أنه سيناقش أيضا ضمان العدالة في تعينات الهيئات والجهات القضائية.