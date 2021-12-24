شاب يلقي بنفسه من أعلى كوبري عباس بالجيزة.. والإنقاذ النهري يبحث عنه

شهد كوبري عباس بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية، مساء اليوم، بعدما أقدم شاب على إلقاء نفسه من أعلى الكوبري في مياه نهر النيل، بينما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عنه.

الإنقاذ النهري يبحث عن الجثة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى عبدالله، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، يفيد بإلقاء شاب نفسه في النيل؛ للتخلص من حياته وهرعت على الفور قوات الإنقاذ النهري، للبحث عن الشاب في مياه النيل ومحاولة إنقاذه، وسط حالة من الرعب انتابت المواطنين بسبب ما فعله الشاب.

النيابة تباشر التحقيقات

وتباشر النيابة التحقيقات في هذه الواقعة لكشف ملابسات وأسبابها.