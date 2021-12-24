أول لقاء لفتاة التبين عقب إخلاء سبيلها وتبرئتها من قتل خطيبها.. فيديو

بعد مرور 150 يومًا على تحقيقات جهات التحقيق في واقعة وفاة «كمال محرم»، حرقًا داخل شقة بمنطقة التبين جنوب القاهرة، والتي اتهمت فيها خطيبة الضحية وصديقه مع آخرين، تسلمت نيابة 15 مايو والتبين، تقرير الطب الشرعي النهائي، والذي بين براءتها من كل التهم المنسوبة إليها.

أجرت «الوطن»، بثًا مباشرًا مع «ندى. ح.»، المعروفة إعلاميًا بـ «فتاة التبين»، في أول لقاء لها بعد إخلاء سبيلها، حيث روت خلال البث كواليس الواقعة منذ بدايتها.

اكتشفت خيانته ليا

قالت «ندى»، في اللقاء مع «الوطن»، إنها عقدت قرانها علي المتوفى «كمال محرم»، منذ عدة أشهر، وقاما باستئجار شقة لتخزين مستلزمات الزواج من أجهزة كهربائية وملابس، وعلى مدار علاقتهما ببعضهما البعض، نشبت العديد من المشاجرات بينهما، خاصة لاعتراض أسرته على الزواج منها، مؤكدة أنها رغم ذلك فقد تعاملت معه بكل إخلاص، ولكنها اكتشفت كارثة كبرى لم تكن تتوقعها بعد قصة حب دامت لـ 3 سنوات.

هددني أنه يولع في الجهاز بتاعي

وأضافت «فتاة التبين»، أنها خلال الأيام الماضية تكرر اكتشافها قيامه بالاختلاط بأخريات وخيانتها، فنشبت العديد من المشادات وتطورت بينهما بأن قرر الأخير رفضه للمضي في تلك الزيجة والانفصال عنها: «أول ماعرف أني اكتشفت خيانته، هددني أنه يولع في كل جهازي اللي تعبانة فيه على مدار 3 سنوات من وقت ارتباطنا، وحاول زوج شقيقتي تهدئة الأمر بينا، ووقتها طالبته بالتليفون اللي كنت جيباه له، فمتوقعتش رد الفعل اللي كان سريع منه، ففوجئت بانفجار ضخم في نفس البيت اللي مستأجرينه بجوار المنزل اللي بعيش فيه، واكتشتفت أن الحجرة اللي كان بداخلها جهاز زفافي مافيش فيه حاجة سليمة كانت كل حاجة ولعت، والمتواجدون أبلغوني أن زوجي كمال هو من فعل ذلك».

القبض على ندى وزوج شقيقتها

وتابعت: «بحضور الشرطة أبلغت عنه أنه من فعل ذلك، وتم القبض علي وزوج شقيقتي واقتيادنا لقسم شرطة التبين، وتم التحقيق معنا على مدار 5 أيام من وقت الواقعة، وطوال الفترة دي لم أكن أعلم بوفاته إلا بعد ماتم عرضنا على النيابة».