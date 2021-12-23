زوجة في دعوى طلاق: «سرق الدهب والقايمة وهرب بعد 25 يوم جواز»

بعد قصة حب استمرت 11 عاما، توجت بالزواج من حبيب عمرها كما وصفت، لم تتوقع «هـ. ج»، أنها ستقضي ما تبقى من شهر عسلها داخل محاكم الأسرة، بعد أن استيقظت من النوم، لتكتشفت أن زوجها سرق قائمة المنقولات ومصوغاتها الذهبية، وهرب من المنزل، ولا تعرف طريقه حتى الآن، فضلاً عن رسائل التهديد التي تصلها من أرقام مجهولة، تهددها بالطلاق، لتتوجه لمحكمة الأسرة بزنانيري، وهي مازالت عروس، لم يمر على زواجها سوى 25 يوما، وتقيم ضده دعوى طلاق للضرر.

دعوى طلاق بعد حب 11 سنة

قالت الشابة العشرينية لقاضي محكمة الأسرة، إنها تزوجت منه بعد قصة حب طويلة دامت 11 عاما، بعد أن رفض والدها زواجها منه أكثر من مرة، لكنها تمسكت به، وأصرت عليه، وساعدته حتى يتقدم لوالدها، وعندما تقدم طلب منه شقة فاخرة، وتجهيزها بالكامل، ومصوغات ذهبية مثل قريبتها، وبعد أن أقنعت والدها أن قدرته المادية لا تتحمل تجهيز الشقة بالكامل، وبعد محاولات كثيرة من الأهل والأصدقاء، طلب منه تجهيز نصفها، وتمت الخطوبة، وكانت تعتقد أنها ستعيش أسعد أيام حياتها، لكنها قضت فترة الخطوبة في شكوى وخلافات على كل شيء.

ضربها تالت يوم جواز

وأضافت الزوجة باكية للقاضي، وهي تتذكر ما حدث، أن فترة الخطوبة لم تكن أسوء فترة قضتها معه، بل بعد أن تم الزواج اختفي حبه وتدليله لها، وبعد 3 أيام من الزواج ضربها لسبب تافه، وكان لا يريد الخروج، وبعد ذلك أصبح تعنيفها ملاذا بالنسبة له، وكانت تعتقد أنه مضغوط من المصروفات التي صرفها على الزواج، وتحملت حتى لا تشتكي منه قبل مرور أسبوعين من الزواج، وعادت من شهر العسل لعدم تحمل الوضع.

سرق القايمة والدهب وهي نايمة

وتابعت الفتاة: «تاني يوم صحيت من النوم اتصلت عليه مردش، فقلت يمكن راح لصحابه بس اختفي طوال اليوم، واتصلت على أهله قالوا لي أنه مرحش عندهم، وبعدها قررت أروح عند أهلي، عشان مقعدش لوحدي في الشقة، واتفاجئت أن الدهب مش موجود في الدولاب، ولما دورت عليه اكتشفت أن القايمة مش موجودة، وروحت لأهلي اشتكيت لهم، وبعد أيام لقيت أرقام غريبة بتبعتلي رسايل تهديد، وبعد يومين عرفت أن هو اللي سرقهم وهرب، وخد القايمة عشان معرفش اثبت حقي».

وأنهت الزوجة دعواها، بأنها حاولت معه أن يعود، وأنها لا تريد منه شيئا، لكنه تعند، فقرر والدها أنها تذهب لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى طلاق للضرر ضده، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.