محامو مؤسس «ويكيليكس» يبدأون إجراءات استئناف قرار تسليمه إلى واشنطن

قالت ستيلا موريس، خطيبة مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج، إن محاميه بدأوا، أمس الخميس، أمام المحكمة العليا في بريطانيا، إجراءات استئناف قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة، موضحة أن القرار بشأن احتمال مراجعة القضية في المحكمة العليا، ليس متوقعا قبل الأسبوع الثالث من يناير المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي نوفمبر الماضي، حصل «أسانج»، على تصريح من السلطات البريطانية بالزواج من ستيلا موريس، في سجن «بيلمارش»، وقالت مصلحة السجون البريطانية في ذلك الوقت، إن طلب مؤسس «ويكليكس»، درسه مدير السجن بالطريقة المعتادة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

أسانج مهدد بعقوبة تصل إلى 175 عاما

ويلاحق أسانج، خصوصا بتهمة التجسس، وهو مهدد في حال حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما.

وكانت محكمة استئناف لندن، ألغت في 10 ديسمبر الجاري، قرارا ابتدائيا بمنع ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بنشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من عام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية لا سيما في العراق وأفغانستان.

وجوليان أسانج، معتقل في سجن شديد الحراسة قرب العاصمة البريطانية «لندن» منذ عامين ونصف عام على إثر توقيفه في أبريل 2019، بعد أن أمضى 7 سنوات في سفارة الإكوادور في لندن، حيث لجأ إليها إثر الإفراج عنه بكفالة.

ويقبع مؤسس موقع «ويكيليكس»، حاليا في السجن لخرقه شروط إطلاق سراحه المشروط عندما دخل السفارة الإكوادورية لتفادي الترحيل إلى السويد، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة إكوادورية، قرارا لصالح سحب الجنسية من أسانج، التي منحت إلى مؤسس «ويكيليكس»، في ديسمبر 2017 من رئيس الإكوادور في ذلك الوقت، لينين مورينو.