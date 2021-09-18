إصابة «تشيلسي مانينج» مخبرة موقع «ويكيليكس» بفيروس كورونا

أعلنت تشيلسي مانينج، المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، مخبرة موقع «ويكيليكس»، إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»على الرغم من تلقيها جرعتين من اللقاح المضاد للوباء.

وقالت مانينج في بيان، إنه في 14 سبتمبر الجاري، ثبتت إصابتها بالفيروس بعد أن رافقت صديقا ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض الزكام لإجراء اختبار، مشيرة إلى أنها عزلت نفسها على الفور واستشرت طبيبا، وظهرت عليها الأعراض منذ ذلك الحين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مانينج: بسبب فوائد اللقاح فإن أعراضي خفيفة للغاية

وأضافت مانينج، أنها بخير، ولحسن الحظ بسبب فوائد اللقاح فإن أعراضها خفيفة للغاية.

وقضت مانينج، المتحولة جنسيا، في وقت سابق، نحو 7 سنوات وراء القضبان خلال الفترة بين 2010 و2017 بسبب تسليمها وثائق سرية حساسة تتعلق بعمليات الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان إلى موقع «ويكيليكس»، بما في ذلك فيديو يوثق إطلاق الرصاص على مدنيين من مروحية عسكرية أمريكية في العراق.

وسلمت «تشيلسي» أكثر من 700 ألف وثيقة سرية الى «ويكيليكس»، وحكم عليها في عام 2013 بالسجن مدة 35 عاما، لكن أطلق سراحها في مايو 2017 بعد تخفيف عقوبتها من قبل الرئيس الامريكي الأسبق باراك أوباما.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر» على الإنترنت، بلغ إجمالي إصابات كورونا على مستوى العالم، 228377752 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4692311 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 204944697 حالة.