رئيس كوريا الجنوبية يدرج «بارك كون-هيه» ضمن المستفيدين من العفو الخاص

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن «بارك كون-هيه»، التي تبلغ من العمر69 عاما، رئيسة البلاد السابقة المدانة التي تقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 22 عاما بتهمة الفساد، أدرجت ضمن قائمة المستفيدين من العفو الخاص للرئيس «مون جيه-إن» للعام الجديد 2022.

«هيه» تقضي عقوبة بالسجن لمدة 22 عاما منذ 2017

وتقضي «هيه»، حاليا عقوبة بالسجن لمدة 22 عاما منذ مارس 2017، بعد عزلها من منصبها بسبب تهم فساد واسعة النطاق وفضيحة استغلال النفوذ، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وتقرر العفو عن رئيسة البلاد السابقة، نظرا لتدهور حالتها الصحية، وكانت دخلت 3 مرات إلى المستشفى بسبب الآلام المزمنة في الكتف وأسفل الظهر، وفي العام قبل الماضي 2019، خضعت «هيه» لعملية جراحية في الكتف.

ومن المتوقع أن يكون للعفو عن رئيسة البلاد السابقة، تأثير كبير على الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل، حيث حصلت «بارك» على دعم الناخبين في دايجو وإقليم كيونجسانج الشمالي، وهما معقل حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي.

رئيس البلاد سيعفو عن رئيسة الوزراء السابقة «هان ميونج سوك»

وكان مسؤول كبير في الحزب الحاكم الديمقراطي، قال في وقت سابق، لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إنه يعلم أن الرئيسة السابقة ضمن قائمة المشمولين بالعفو الخاص، مشيرا إلى أن رئيس كوريا الجنوبية، سيمنح العفو الخاص عن رئيسة الوزراء السابقة «هان ميونج سوك» أيضا.

وكانت المحكمة العليا حكمت في أغسطس عام 2015، على «هان ميونج-سوك» التي شغلت منصب رئيس وزراء من عام 2006 إلى 2007، بالسجن لمدة عامين، وقضت المسؤولة الكورية الجنوبية، عقوبة السجن من عام 2015 إلى 2017، بعد إدانتها بقبول 900 مليون وون «795 ألف دولار» كأموال سياسية غير قانونية من رجل أعمال راحل أثناء توليها المنصب رفيع المستوى.