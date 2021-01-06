وزيرة التخطيط تدعو مستثمري كوريا الجنوبية للتعاون مع صندوق مصر السيادي

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور السفير حازم خيرت، مدير عام العلاقات الدولية والمشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وفي بداية اللقاء، هنأ السفير الكوري، السعيد على اختيارها أفضل وزير عربي في جائزة التميز الحكومي العربية.

وخلال الاجتماع، تمّ استعراض أهم ما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تمّ استعراض عناصر رؤية مصر 2030 وأهم جهود الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا ونجاح مصر في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي في ظل الأزمة.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة عمل صندوق مصر السيادي، مؤكّدة سعي الصندوق لبناء شراكات مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، داعية المستثمرين الكوريين للتعاون مع الصندوق في مجالات عدة وأهمها توطين الصناعات التكنولوجية.

وأكّدت السعيد تقدير مصر للتجربة الاقتصادية الكورية وتطلعها لتعميق التعاون في المجال الاقتصادي وتبادل الخبرات في كل المجالات.

من جهته، عبر السفير الكوري عن تقديره لما حققته مصر من نجاح واضح في التعامل مع أزمة كورونا وتحقيقها نموًا إيجابيًا خلال العام الماضي، وكذلك حرص بلاده على التعاون مع مصر في كل المجالات؛ وخصوصًا أن هناك تفاهم كبير وتواصل مستمر بين القيادة السياسية في البلدين، فضلًا عن قصص النجاح الواضحة للشركات الكورية في مصر، مشيرًا إلى أنَّ بلاده ترغب في زيادة قصص النجاح تلك وزيادة الاستثمارات في مصر بما يتناسب مع البلدين.