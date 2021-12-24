موضوع خطبة الجمعة اليوم للأوقاف يتناول صفات المؤمنين في القرآن الكريم

يتناول موضوع خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف اليوم 20 جمادى الأولى 1441 هجريا، الموافق 24 ديسمبر 2021 ميلاديا، موضوع «صفات المؤمنين في القرآن الكريم»، حيث أشارت الوزارة إلى أن الإيمان من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، وهو سبيل الوصول إلى الحياة الآمنة المطمئنة، والفلاح والأجر العظيم، والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى من المؤمنين بالعديد من الصفات في كتابه العزيز، منها: «المحافظة على أداء الصلوات في وقتها، وإتمام أركانها، والخشوع فيها».

موضوع خطبة الجمعة اليوم

وأوضحت الأوقاف في حديثها صفات المؤمنين في القرآن الكريم ضمن موضوع خطبة الجمعة اليوم أن من هذه الصفات أيضا: الإعراض عن اللغو، سواء أكان قولا أم فعلا، فالمؤمنون مترفعون عن سفاسف الأمور مهتمون بمعاليها، ومنها: الإنفاق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومنها: أنهم أهل عفة وورع.

ووفقا لنص موضوع خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف فق جاء فيها: كان نبينا «صلى الله عليه وسلم» يسأل ربه «عز وجل» في دعائه العفاف، حيث يقول «صلى الله عليه وسلم»: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى»، ويقول محمد بن الحنفية «رحمه الله»: الكمال في ثلاثة: العفة في الدين، والصبر على النوائب، وحسن التدبير في المعيشة منها: حفظ الأمانة، والوفاء بالعهد.

صفات المؤمنين في القرآن الكريم

وأكدت وزارة الأوقاف على أن المؤمن الحقيقي دائما ما يتعهد أمانته كما يتعهد الفلاح زراعته، والعامل صناعته، فالإيمان والوفاء بالعهد مرتبطان، موضحة أن ذلك ضمن صفات المؤمنين في القرآن الكريم وهو موضوع خطبة الجمعة اليوم.

وفي استعراض نص الخطبة الثانية ضمن موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان «صفات المؤمنين في القرآن الكريم» أكدت الأوقاف على أن التوكل الحقيقي هو صدق اعتماد العبد على الله تعالى، ولا يكتمل إلا بالأخذ بأسباب العمل والاجتهاد، حيث يقول نبينا «صلى الله عليه وسلم»: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما برزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا».

وواصلت الأوقاف، أن الإيمان الحقيقي يمتد أثره إلى المجتمع، فالمؤمن الحقيقي لا يكون غشاشا، ولا منافقا، ولا كذابا، ولا خائنا للعهد، ولا غـادرا، الإيمان الحقيقي يهذب نفس صاحبه المؤمن الحقيقي حبي، كريم، يألف، ويؤلف، وقد استشهدت الوزارة ببعض آيات القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية في عرض نص موضوع خطبة الجمة اليوم بعنوان «صفات المؤمنين في القرآن الكريم».