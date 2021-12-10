الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان «لغة القرآن والحفاظ على الهوية»

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة 13 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 17 ديسمبر 2021 تحت عنوان: «لغة القرآن والحفاظ على الهوية»، وجاء نص خطبة الجمعة القادمة كما وردت على الموقع الرسمي للوزارة كالآتي:

اللغة الوعاء الحامل للثقافات

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: {كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون}، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فإن اللغة هي الوعاء الحامل للمعاني والثقافات، وهي أحد أهم عوامل تشكيل الهوية، والتأثير في بناء الشخصية، فمن يتكلم لغتين يجمع ثقافتين، ومن يتحدث ثلاث لغات يجمع ثلاث ثقافات، ويقرأ نتاج عقول كثيرة، غير أن لغة الإنسان الأم تظل أحد أهم العوامل في تشكيل ثقافته، فالذي لا يدرك أسرار لغته لا يمكن أن يدرك كنه ثقافة قوم ولا أن يسبر أغوارها.

وللغة العربية خصوصية بالغة، فهي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وكانت المعجزة الكبرى لنبينـا (صلى الله عليه وسلم) هي القرآن الكريم ببيانه وأسراره اللغوية والبيانية، حيث يقول الحق سبحانه: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون)، ويقول سبحانه: {وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا}، ويقول (عز وجل): {قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون}، ويقول تعالى: {وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتدر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيها، ويقول سبحانه: {بلسان عربي مبين}، ويقول سبحانه: {لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون).

لا يمكن أن نفهم ديننا فهما صحيحا

وقد ربط القرآن الكريم بين اللسان العربي وإعمال العقل، فقال تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) ، فتفاعل المسلمون مع القرآن، فأعملوا عقولهم، وأنتجـوا حضارة لا تنكر، كمـا ربـط الله بين اللغة العربية والدعوة إلى العلم، فقال تعالى: کتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون}، حاثا بذلك على طلب العلم داعيا إلى تحقيق التقوى، حيث يقول سبحانه: {ولقد ضربنا يللناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون * قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون}.

ولا ينكر أحد أنه لا يمكن أن نفهم ديننا فهما صحيحا، ولا أن نستقي أحكامه من کتاب ربنا (عز وجل) وسنة نبينا (صلى الله عليه وسلم ) إلا بفهم لغتنا العربية فهما دقيقا، فاللغة هي مفتاح التفقه في الدين، حيث يقول سیدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما): كنت لا أدري ما معنى {فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقـال أحـدهما: أنـا فطرتها، أي: أنـا ابتدأتها، بل إن الأصوليين والفقهاء وغيرهم عدوا التمكن في اللغة العربية وأدواتها أحد أهم شروط الاجتهاد، ولله در حافظ إبراهيم حين يتحدث بلسان لغتنا العربية:

وسعت كتاب الله لفظا وغاية * وما ضقت عـن آي بـه وعظات

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة * وتنسيق أسـماء لمخترعات

أنا البحر في أحشائه الدر كامن * فهل سألوا الغواص عن صدفاتي

عمر يوصي بتعلم العربية

كما لا ينكر أحد أن عدم المعرفة باللغة العربية ودلالتها، وعدم التعمق في فهم النص ومعرفة ما يتعلق به، والاقتصار في العمل على الأخذ بظاهره دون معرفة دقائقه وأسراره يوقع في خطأ جسيم، وقد يصل الحال بصاحبه إلى الفهم الخاطئ الذي يؤدي إلى استباحة الدماء؛ ولذلك فإن فهم الكتاب والسنة فرض واجب، وهو لا يتم إلا بتعلم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا بـه فهـو واجب، وكان سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول: تعلموا العربية فإنها من دينكم، ومر (رضي الله عنه).

ومر على قوم يتعلمون الرمي فيخطئون، فلامهم على ذلك، فقالوا: «إنا قـوم متعلمين» بنصب ما حقه الرفع، فقال (رضي الله عنه): لخطؤكم في لسانكم أشد علي من خطئكم في رميكم، ويقول عبد الملك بن مروان (رحمه الله): أصلحوا ألسنتكم، فإن المـرء تنوبه النائبة فيستعير الثـوب والدابة، ولا يمكنه أن يستعير اللسان، وجمال الرجل فصاحته".

لغة القرآن تجمع تراث الأمة

وأكدت الخطبة أنه لا شك أن لغة القرآن تجمع تراث الأمة وتحفظه، وتستوعب مقومات الفكر والثقافة على مر التاريخ، وتضمن لفكر الأمة البقاء والخلود؛ وأن وجود الأمم مرتبط بوجود لغتها؛ فالأمم التي انقرضت لغتها زالت من الوجود وتماهت في ثقافة غيرها من الأمم، لذلك فإن الاهتمام باللغة يعد مؤشـرا مـن مؤشرات الاهتمام بالهوية والمحافظة عليها، فاللغة هي المعبرة عن وحدة الصف، ووحدة الهدف، ووحـدة الفكر، كما أن اللغة هي الوعاء الثقافي الأهم لأي أمة أو ثقافة. فما أحوجنا إلى اليقظة والمقاومة لكل محاولات تذويب الهوية، والعمل الجاد على تقوية مناعتنا الحضارية في مواجهة موجات التجريـف العاتيـة، مـن خـلال الاحتفاء بلغة القرآن والعناية بها، فهي مفتاح هويتنا، والاعتزاز بها اعتزاز بالهوية، وخدمتها خدمة للدين وللوطن.

وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.