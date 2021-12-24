لو موبايلك بيهنج.. اعرف إزاي تحل مشكلته وترجعه كأنه جديد

خلال السنوات الأخيرة الماضية، أصبح استخدام الهواتف المحمول أمر لابد منه، حيث أصبح الاعتماد عليها شيء أساسي في جميع جوانب الحياة، وخصوصا لإنهاء الأشياء الخاصة بالعمل، فضلا عن أنه جعل الحياة أكثر سهولة في التواصل مع الآخرين، فمن النادر أن نجد شخصا في الوقت الحالي لم يكن لديه هاتف.

ومع الاستخدام الزائد للهواتف المحمولة، قد يتعرض للفيروسات أو تحميل البرامج التي تجعله ثقيلا في التحميل، كما يجعله قابلا للتهنيج، ما يجعل مستخدمي الهاتف يبحثون عن طرق مختلفة للتخلص من الفيروسات التي يتم تحميلها على الهاتف المحمول وتجعله قابلا للتهنيج.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، خطوات التخلص من الفيروسات على الهاتف المحمول وإعادة ضبط المصنع، كالتالي:

خطوات التخلص من الفيروسات على الهاتف المحمول

من الممكن للمستخدم أن يتخلص من الفيروسات الموجوده على الهواتف المحمولة، بقيامه بإعادة ضبط المصنع من خلال إعدادات الهاتف، والتي من خلالها مسح جميع الأشياء الموجودة على الهاتف، ومن ضمنها الفيروسات التي تعمل على تهنيج الهاتف، ولكن قبل إجراء تلك الخطوة، يجب نقل جميع البيانات المهمة والأرقام حتى يتم حفظها لإعادة تحميلها مره أخرى.

خطوات نقل بيانات الموبايل للميل أو Drive

- يفتح المستخدم الملف الذي يرغب في تحميله للهاتف مرة أخرى.

- ويضغط بعد ذلك على اختيار مشاركة أو share، ثم بعد ذلك يتم اختيار الملف الذي يرغب المستخدم في حفظة على الهاتف سواء كان الميل الخاص به أو Drive.

- ثم يتم إرسال الملف لشخص مقرب عبر الميل أو الاحتفاظ به على صفحة Drive الخاصة بالمستخدم.

خطوات تنظيف الجهاز أو إجراء إعادة ضبط المصنع

- يتم الدخول على إعدادت الهاتف أو Settings.

- يتم اختيار أيقونة ضبط نظام الموبايل.

- ثم اختيار «إعادة تعيين».

- ثم يتم اختيار إعادة تعيين الإعدادات.

- يتم اختيار إعادة تعيين إعدادات الشبكة.